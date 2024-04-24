الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18" المقرر إطلاقها غدا

المصدر: د ب ا

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أعلن مسؤول كبير في وكالة الفضاء المأهول الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن رواد المركبة الفضائية "شنتشو-18" المقرر إطلاقها غدا، سينفذون العديد من الاختبارات والتجارب المتعلقة بعلوم وتطبيقات الفضاء في المدار، بالإضافة إلى عدة جولات للسير في الفضاء خلال إقامتهم في محطة الفضاء الصينية، التي ستستمر لمدة ستة أشهر.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-18" في الساعة 0859 مساء غد الخميس (بتوقيت بكين)، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وقال لين شي تشيانج، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، إن أفراد الطاقم سيستخدمون خزائن التجارب العلمية والحمولات خارج المركبة لتنفيذ أكثر من 90 تجربة في مجالات الفيزياء الأساسية في الجاذبية الصغرى وعلوم المواد الفضائية وعلوم الحياة الفضائية وطب الفضاء وتكنولوجيا الفضاء.

وخلال المهمة، سيتم تنفيذ أول مشروع للبحوث الإيكولوجية المائية في المدار للبلاد. ويهدف المشروع، الذي سيستخدم سمك الدانيو المخطط وطحالب السمك الذهبي، إلى إنشاء نظام إيكولوجي مائي ذاتي التدوير في المدار، إلى تحقيق اختراقات في تربية الفقاريات في الفضاء، وفقا لما قاله لين.

وذكر لين أنه من المقرر أن يتم إجراء أول دراسة في المدار للخلايا الجذعية في العالم حول أطراف جذع النبات، للكشف عن آلية التكيف التطوري للنبات مع الجاذبية وتقديم الدعم النظري للزراعة في الفضاء.



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