كوريا الشمالية تطلق دفعة من الصواريخ البالستية باتجاه بحر اليابان

المصدر: سيئول - أ.ف.ب

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أطلقت كوريا الشمالية أمس، دفعة من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في آخر حلقة ضمن سلسلة اختبارات أجرتها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعدما علقت روسيا حليفة بيونغيانغ الشهر الماضي مراقبة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الدولة النووية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أمس أنه رصد إطلاق «عدد من الصواريخ البالستية القصيرة المدى» من منطقة بيونغ يانغ. وقد قطعت هذه الصواريخ نحو 300 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه شرق شبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن «إطلاق الصواريخ هذا يعد استفزازاً صارخاً يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية»، مؤكدة أن الجيش «مستعد تماماً» لهذا التهديد.

وأكدت طوكيو أيضاً إطلاق الصواريخ. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي إن أحدها وصل إلى ارتفاع يبلغ حده الأقصى خمسين كيلومتراً وسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

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