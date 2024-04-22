بعد سلسلة هزات طويلة.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

المصدر: أ ف ب

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات تايوان في الساعات الأولى من اليوم بالتوقيت المحلي، بحسب ما أفادت الوكالة المركزية للأرصاد الجوية.

وقع الزلزال في الساعة 2,26 فجراً (18,26 ت غ)، بعدما تعرضت الجزيرة لسلسلة من الهزات الأرضية اعتباراً من بعد ظهر الاثنين شعر بها السكان، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالاً بقوة 6.2 درجات - ريختر في تايوان الساعة 22:32، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كان مسؤولون في تايوان قد أكدوا، خلال الشهر الحالي، مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات، وهو الأقوى منذ 25 عاماً، الجزيرة.

واهتزت المباني في العاصمة تايبيه والمناطق المحيطة بها بعنف، وجرت عمليات إنقاذ لانتشال المحاصرين تحت المباني المنهارة.

وأظهرت لقطات، منذ نحو أسبوعين، مذيعتين على الهواء مباشرة في تايوان، لحظة تعرض البلاد لزلزال عنيف، إذ اهتزت الكاميرا خلال بث لقناة SET News الإخبارية، مع سقوط ما يبدو أنه حطام من سقف الاستوديو.

وشوهدت المذيعة وهي تترنح يمنياً ويساراً من أجل الحفاظ على توازنها، وهي تقدم برنامجها، خلال الزلزال القوي الذي أدى إلى انهيار المباني جزئياً في أماكن متفرقة من الجزيرة.

وأظهر بث من تلفزيون iNews لحظة وقوع الزلزال المدمر، فيما أكملت المذيعة عملها كالمعتاد.

وكانت المذيعة تتحدث عن الإنذار المبكر عن وقوع الزلزال، وأكملت بكل تماسك من دون أن تتوقف رغم الخطر، حيث بدا الاستوديو يهتز والإضاءة في السقف تتحرك بشكل عنيف نتيجة الزلزال.

وتخطت قوة الزلزال، حينها، 7 درجات بمنطقة بحرية تقع قرب تايوان، ما دفع بسلطات الجزيرة وكلّ من اليابان والفلبين إلى تحذير سكّان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي، لاسيما أنه أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، بحسب ما أكد مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل، وو شين-فو، للصحافيين.

وقال وو إن «الزلزال قريب من الساحل وضحل»، موضحاً أنه «شعر به سكان تايوان والجزر المجاورة.

ووصف الزلزال بأنه «الأقوى منذ 25 عاماً، منذ زلزال 1999» الذي بلغت قوته 7,6 درجات، وأوقع 2400 قتيل.

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