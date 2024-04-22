بسبب إخفاقات 7 أكتوبر..استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في أكتوبر، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون حاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر ". وسيحال حاليفا على التقاعد "بمجرد تعيين خليفته في عملية منظمة ومهنية"، وفق المصدر ذاته.

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