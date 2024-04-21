زيلينسكي يحث على تسليم سريع للأسلحة الجديدة بعد موافقة الولايات المتحدة على المساعدات

المصدر: وكالات

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسليم الأسلحة بسرعة إلى بلاده، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لبلاده.

وقال زيلينسكي لقناة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد: "لدينا الآن فرصة لتحقيق استقرار الوضع وأخذ زمام المبادرة، ولهذا السبب نحتاج إلى امتلاك أنظمة الأسلحة بالفعل".

وأضاف "عندما نحصل عليها... ستكون لدينا الفرصة لاتخاذ هذه المبادرة والمضي قدما لحماية أوكرانيا."

ولم يرغب الرئيس الأوكراني في إعطاء "جدول زمني محدد للحرب" عندما سئل بدعوى أن هناك "عوامل كثير للغاية".



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