مصرع 58 شخصاً في حادث غرق بأفريقيا الوسطى

المصدر: أ ف ب

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قضى 58 شخصاً على الأقلّ واعتُبر آخرون في عداد المفقودين، الجمعة، إثر غرق عبّارة مكتظّة في بحيرة مبوكو في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، كانت تقلّهم لحضور مراسم جنازة، وفق أحدث حصيلة وردت السبت.

وقال المدير العام للحماية المدنيّة توماس ديماس الذي وصلت فرقه إلى المكان بعد نحو أربعين دقيقة من الحادث لإذاعة محلّية "تمكنّا من انتشال 58 جثّة. نجهل عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت الماء".

ولم تُعلّق الحكومة السبت، على الحصيلة التي أوردتها الحماية المدنيّة.

وأفاد شهود بأنّ العبّارة كانت تقلّ أكثر من 300 شخص، الأمر الذي يفوق طاقتها إلى حدّ كبير، وكانت متّجهة إلى ماكولو، البلدة الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً من بانغي، لحضور مراسم جنازة مسؤول محلّي.

وقال الشاهد موريس كابينيا الذي شارك في سحب أوّل الضحايا، وبينهم شقيقته، بمساعدة صيّادين قبل وصول المُسعفين، إنّ العبّارة انقلبت بُعيد إبحارها.

وكانت عائلات لا تزال السبت قرب البحيرة بحثا عن أقارب لها لا يزالون مفقودين. ولم تتوافر حتّى الآن حصيلة نهائيّة لعدد الضحايا.

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