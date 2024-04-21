أمريكا تفقد قواعدها في النيجر وتشاد

المصدر: عواصم- وكالات

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وافقت الإدارة الأمريكية على سحب نحو ألف جندي من النيجر، خلال الأشهر المقبلة، استجابة لطلب من جانب المجلس العسكري في البلاد، الذي ألغى اتفاقاً للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة. وقال أمادو عبدالرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن الخطوة استندت إلى مواقف الولايات المتحدة من النظام الجديد فى النيجر.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن صحيفة «واشنطن بوست»، أن الإدارة الأمريكية كانت عارضت الخطوة، التي ستضر بالجهود الرامية إلى محاربة الإرهاب في المنطقة. وتطرح أيضاً سؤالاً حول وضع قاعدة جوية أمريكية تم بناؤها بتكلفة 110 ملايين دولار، قبل ست سنوات فقط.

ودعت تشاد كذلك الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من قاعدة عسكرية، وأبلغتها بـ«وقف نشاطها في القاعدة، طبقاً لخطاب إلى الملحق الدفاعي الأمريكي، اطلعت عليه «بلومبرغ».

وتم التحقق من الخطاب، الذي وقعه رئيس أركان القوات الجوية، عبر إدريس أمين أحمد المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم حكومة تشاد وزير الإعلام، عبد الرحمن غلام الله، تفاصيل الأزمة الأخيرة مع الجانب الأمريكي.

وقال لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «الأمر يرتبط بتواجد قوات أمريكية من الموجودة في تشاد في مكان غير مصرح لهم بالتواجد فيه، ودون الأماكن المخصصة لهم، الأمر الذي دفعنا لمراسلة الجانب الأمريكي بأن القوات الأمريكية يجب أن تلتزم بالأماكن المخصصة لها».

ووفقاً لـ«سبوتنيك»، فإن الرسالة المؤرخة بتاريخ 4 أبريل حول تواجد الكتيبة الأمريكية في قاعدة «أدجي كوسيل»، طالبت ملحق الدفاع الأمريكي الوقف الفوري لأنشطة القوات الأمريكية خارج النطاق المنصوص عليه في الاتفاقيات الثنائية.

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