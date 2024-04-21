حدث وتاريخ.. 21 أبريل

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1509 هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع ويستمر حتى وفاته في 1547

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