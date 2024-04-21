حدث وتاريخ.. 21 أبريل 1509 هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع ويستمر حتى وفاته في 1547 1941 سلطات الانتداب الفرنسي على سوريا تعين تاج الدين الحسني رئيساً عليها تحت الانتداب 1978 توقيع اتفاقية الصيد البحري بين اليابان والاتحاد السوفييتي وجددها البلدان بعد 20 عاماً 2019 321 قتيلاً وما يزيد على 500 جريح في تفجيرات بكنائس وفنادق في 3 مدن سريلانكية صورة التاريخ: 21 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1509 هنري الثامن يعتلي عرش إنجلترا عقب وفاة والده هنري السابع ويستمر حتى وفاته في 1547 تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App