أمريكا : لم نشنّ أي غارات داخل العراق ولا علاقة لنا بالانفجارات

المصدر: وكالات

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أكد الجيش الأمريكي أن الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في العراق غير صحيحة، نافياً أي علاقة لواشنطن بالانفجارات التي وقعت داخل قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم. تلك التقارير غير صحيحة. ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم".

وقالت مصادر بالجيش العراقي لوكالة رويترز إن انفجارا ضخما هز قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية قولها إن الانفجار خلف عدداً من القتلى والجرحى.

وكشف مسؤول في وزارة الداخلية أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات"، فيما لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف.

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