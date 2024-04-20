واشنطن وسيئول تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة

المصدر: سيئول - وكالات

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نظمت قوات العمليات الخاصة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبات محمولة جواً لتعزيز قدرتها على العمل المشترك، وهذه جزء من التدريبات الجوية الجارية بين البلدين.

وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية، إن نحو 200 فرد من قواتها وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية شاركوا في تدريب على خط ثابت محمول جواً في قاعدة «أوسان» الجوية في «بيونجتيك»، على بعد 60 كيلومتراً جنوبي سيئول، حسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء التدريب جزءاً من تمرين الطيران الكوري الجاري منذ 12 أبريل الجاري، وحشدت التدريبات الجوية السنوية نحو 25 نوعاً من الطائرات، ومن ذلك مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز «إف - 35 بي» والكورية الجنوبية من طراز «إف -35 أيه».

ويركز التدريب الموحد، الذي يشارك فيه أيضاً أفراد من الجيش الأمريكي، وقوات مشاة البحرية الأمريكية، على دمج عمليات الطائرات المقاتلة المتقدمة، وتعزيز قدرات توجيه الضربات الدقيقة، وتدريب القوات على سيناريوهات البحث والإنقاذ القتالي والإنزال الجوي، وفقاً للقوات الجوية. وتأتي التدريبات على خلفية التوترات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية جراء التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

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