حدث وتاريخ.. 20 أبريل 1887 وفاة مؤسس النظام الدستوري في مصر محمد شريف باشا الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات 1929 إنشاء جهاز البوليس الدولي «إنتربول» 1999 مذبحة «كولمباين» ومقتل 12 تلميذاً وأستاذاً في كولورادو الأمريكية 2021 مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثراً بإصابته في هجوم متمردين شمالي البلاد صورة التاريخ: 20 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1887 وفاة مؤسس النظام الدستوري في مصر محمد شريف باشا الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App