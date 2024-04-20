حدث وتاريخ.. 20 أبريل

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1887 وفاة مؤسس النظام الدستوري في مصر محمد شريف باشا الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات

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