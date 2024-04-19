رجل يحاول إضرام النار بنفسه أمام مقر محاكمة ترامب

المصدر: وكالات

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حاول رجل الجمعة إضرام النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهولا، وفق ما افادت الشرطة.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلا اضرم النار في نفسه خارج المحكمة. نجمع معلومات في المكان".

وفي مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وقد أشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه.

ولم تمض ثوان حتى سقط الرجل أرضا فيما استخدم رجل آخر أداة لاطفاء الحريق.

وحصلت الوقائع قرابة الساعة 13,30 (17,30 ت غ) أمام فرق وسائل الاعلام التي انتشرت في الشارع لتغطية حدث المحاكمة.

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