زيلينسكي أمام أعضاء الناتو: لم نعد نستطيع انتظار اتخاذ قرارات

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي بأن يثبتوا لكييف أن "الناتو" حليفها في الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا، داعياً إلى تسريع وتيرة إرسال الأسلحة والذخائر.

وقال زيلينسكي، اليوم، خلال خطابه عبر الفيديو أمام الأطلسي عشية تصويت مهم في الكونغرس الأمريكي حول مساعدة بقيمة 61 مليار دولار تنتظرها كييف منذ أشهر: "يجب إعادة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى الواقع، ويجب أن تعود أجواؤنا آمنة، وهذا رهن بخياركم، خيار يتصل بتحديد ما إذا كنا فعلاً حلفاء".

وأضاف: "هذا العام، لم نعد نستطيع انتظار اتخاذ قرارات. أطلب منكم أن تأخذوا مطالبنا في الاعتبار في أسرع وقت".

وشدد على أن تصويت الكونغرس الأمريكي المقرر غداً ذو أهمية حيوية بالنسبة الى كييف، مطالباً زيلينسكي بالحصول على سبعة أنظمة إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت، ومنتقداً البطء في تسليم القذائف.

وتابع: "من المؤكد أنه ما دامت روسيا متفوقة في الجو، ويمكن أن تعوّل على الرعب الذي تنشره المسيّرات والصواريخ، فإن قدراتنا على الارض محدودة مع الأسف"، موضحاً أن اوكرانيا استُهدفت بـ"نحو 1200 صاروخ روسي" و"أكثر من 1500" طائرة مسيَّرة مفخخة منذ بداية العام.

وتعاني أوكرانيا نقصاً في الذخائر وصعوبات في حماية مدنها وبناها التحتية للطاقة التي يستهدفها الجيش الروسي منذ أسابيع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز