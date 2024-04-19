القبض على رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس

المصدر: رويترز

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ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم، القبض على رجل كان يهدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس.

وقال مصدر بالشرطة إن الرجل شوهد نحو الساعة 11 صباحاً (0900 بتوقيت غرينتش) وهو يدخل القنصلية حاملاً ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة. وطوَّقت الشرطة المنطقة.

وذكر المصدر أن الرجل غادر القنصلية في وقت لاحق، وبعد تفتيشه تبين أنه لم يكن يحمل أي متفجرات.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان"، على موقعها الإلكتروني، عن عدة شهود القول إن الرجل جذب الأعلام أرضاً داخل القنصلية، وقال إنه يريد الثأر لمقتل شقيقه.

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