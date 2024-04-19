السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تطلب من موظفيها وعائلاتهم الحد من تنقلاتهم

المصدر: أ ف ب

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طلبت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، الجمعة، من موظفيها وعائلاتهم الحد من تنقلاتهم في البلاد، بعد ساعات من الإبلاغ عن انفجارات في إيران نسبها مسؤولون أمريكيون إلى إسرائيل.

وجاء على موقع السفارة الإلكتروني أن "من باب الحذر الشديد عقب تقارير أفادت عن شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لا يمكن لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم التنقل لدواعٍ شخصية"، خارج مدن تل أبيب والقدس وبئر السبع "حتى إشعار آخر".

ونظراً إلى البيئة الأمنية "المعقدة" التي "يمكن أن تتغير بسرعة" قد تقوم السفارة "بفرض قيود أو منع" الأشخاص المعنيين من السفر إلى أجزاء من إسرائيل ومدينة القدس القديمة والضفة الغربية المحتلة، على ما جاء في المذكرة.

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