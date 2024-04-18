انهيار واجهة مبنى بورصة كوبنهاغن عقب اندلاع حريق

المصدر: أ ف ب

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انهارت، اليوم، الواجهة الرئيسة للمبنى القديم لبورصة كوبنهاغن، بعدما أتى عليه حريق ضخم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ الدنماركية.

وأوضحت أجهزة الطوارئ، في منشور على منصة "إكس"، أنه "لسوء الحظ، فقد انهارت الواجهة المطلة على قناة فريدريكسولمز"، مشيرةً إلى أنه لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات من جراء انهيارها، وقد تمّ إخلاء الحيّ على الإثر.

وانهارت الواجهة باتجاه الجزء الداخلي من المبنى محدثة هزّة كبيرة، بحسب مشاهد نشرتها وسائل إعلام دنماركية.

وكانت أجهزة الطوارئ استبقت انهيار الواجهة، وهو سيناريو كانت تخشى حدوثه، بوضع حاويات على طول هذه الواجهة للحدّ من المخاطر.

وأعلنت أجهزة الطوارئ أن عملية تشغيل الرافعة ستستأنف منتصف نهار غدٍ؛ لإخلاء أجزاء من السقف المنهار على وجه الخصوص.

واندلعت النيران قرابة الساعة 7,30 صباحاً بالتوقيت المحلّي (05,30 ت غ) تحت السقف النحاسي للمبنى المشيّد من الطوب الأحمر.

ووسط أعمدة النار والدخان الأسود، انهار البرج البالغ طوله 54 متراً الثلاثاء في الشارع أسفل مبنى بورسن الذي كان يخضع لأعمال ترميم.

والبرج التاريخي معروف بتصميمه المتميز بذيول متشابكة لأربعة تنانين، الفكرة منها حماية المبنى من الأعداء والنيران.

ويومها قالت أجهزة الإنقاذ الدنماركية إنها لا تستطيع "ضمان" إنقاذ واجهة المبنى.

وبُنيت بورصة كوبنهاغن، القريبة من قصر كريستيان بورغ مقرّ البرلمان والحكومة، بأمر من الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و1640، ما يجعلها واحداً من أقدم المباني في المدينة.

وكان المبنى يضمّ مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، ويخضع لأعمال تجديد في الذكرى الـ400 لتشييده.

وتم إنقاذ مجموعة كبيرة من هذه الأعمال، وقد نُقلت اللوحات الفنية القيّمة في المبنى بسرعة إلى متحف الدنمارك الوطني.

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