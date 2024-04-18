اندونيسيا تطلق أعلى مستوى من الإنذار بسبب ثوران بركان جبل "روانج "

المصدر: وكالات

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دفع الثوران المتكرر لبركان جبل روانج في مقاطعة شمال سولاويسي السلطات الأندونيسية المختصة لإطلاق إنذار هو الأعلى مستوى، بعدما ارتفع الرماد البركاني مسافة أكثر من ميل واحد (1,6 كيلومتر) في الجو واضطر المئات للنزوح عن مناطقهم.

و بحسب الوكالة الإندونيسية لعلوم البراكين تكرر ثوران بركان جبل روانج أربع مرات اليوم ، وبناء عليه، تم رفع مستوى الانذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث الى الرابع مساء اليوم، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

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