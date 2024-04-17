موسكو: أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا بمنطاد

المصدر: موسكو- كييف- وكالات

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم على أراضي روسيا باستخدام منطاد هوائي فوق مقاطعة كورسك، وتصدت له منظومات الدفاع الجوي وتم تدميره، فيما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من تدمير 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، بينما قتل 6 على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات روسية على الشرق والجنوب.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم باستخدام منطاد صغير على منشآت في أراضي روسيا. تم تدمير المنطاد الأوكراني من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة كورسك.

كما أكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن القوات الروسية أسقطت 83 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة خيرسون.

إلى ذلك، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون أولكسندر بروكودين، أن الجيش الروسي قصف 15 منطقة مأهولة بالسكان في الإقليم في آخر 24 ساعة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما قتل شخصان على الأقل في غارة جوية روسية على قرية لوكيانتسي في منطقة خاركيف بشرقي أوكرانيا، مما رفع عدد القتلى إلى ستة على الأقل، حيث استهدفت قوات الكرملين الشرق.

وأصيب أربعة أشخاص آخرين في الهجوم، حسبما قال المسؤول العسكري الإقليمي أوليه سينيهوبوف على تليجرام. وذكرت تقارير أولية غير مؤكدة أن القنبلة الموجهة أصابت مبنى مدرسة.

وإلى الجنوب، قصفت الوحدات الروسية مدينة سلوفيانسك، وفقاً لوسائل الإعلام الأوكرانية. ولحقت أضرار جسيمة بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق بسبب ارتطام صاروخ جروم قصير المدى.

من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا أمس أنها حددت هويات نحو 37 ألف مدني وجندي مفقودين منذ بدء الهجوم الروسي.

وقال مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس في منشور على فيسبوك إن «نحو 37 ألف شخص مفقودون من أطفال ومدنيين وعسكريين»، بحسب إحصاء جديد.

وشدد على أن «هذه الأرقام يمكن أن تكون أكبر بكثير» إذ إن التعداد ما زال جارياً.

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