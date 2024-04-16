حريق ضخم في مبنى البورصة التاريخي في الدنمارك

المصدر: د ب أ

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اندلع حريق في مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاجن، وهو احد أقدم المباني في العاصمة الدنماركية، مما تسبب في انهيار قمته .

وبعد ساعات من اندلاع الحريق، مازال الدخان وألسنة اللهب يتصاعدان من المبنى، كما احتشد الأشخاص في موقع الحريق.

ووفقا لإدارة الإطفاء، فإن الحريق آتي بالفعل على نصف المبنى بحلول منتصف اليوم. وقد ألحق الحريق الضرر بالهياكل الداعمة، حسبما قالت الإدارة لاحقا، مؤكدة أن هذا الجزء من المبنى الذي يعود إلى 400 عام احترق بصورة سيئة.

مع ذلك، قالت إدارة الطوارئ إنها لم تتوقع في البداية انهيار المبني بأكمله. وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية أنه تم إرسال نحو 120 رجل إطفاء و نحو 60 من أفراد القوات المسلحة إلى موقع الحريق.

ويضم المبنى مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية، من بينها لوحة زيتية تعود للقرن التاسع عشر بعنوان" من بورصة كوبنهاجن" للرسام بيدير كروير، حيث شوهد عدد من الأشخاص وهم يحملونها إلى خارج المبنى.

وأعلنت الشرطة في منشور عبر منصة " إكس" أنه تم تطويق عدة شوارع والمنطقة المحيطة بالمبنى.

وأعرب وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن عن صدمته .

وكتب في منشور عبر منصة " إكس " " صور مروعة من مبنى البورصة. أمر محزن للغاية. مبنى أثر يعني الكثير بالنسبة لنا. هذه اللحظة مثل احتراق كنيسة نوتردام "، حيث قارن الحريق بما تعرضت له الكنيسة منذ خمسة أعوام.

ومن المتوقع إعادة فتح كاتدرائية نوتردام في ديسمبر المقبل بعد انتهاء أعمال إعادة الهيكلة.

وكتب ملك الدنمارك فريدريك العاشر عبر منصة " إكس" " جزء مهم من تراثنا المعماري اندلعت فيه النيران ومازالت مشتعلة".

وقال الملك إن قمة المبنى، التي انهارت الآن، ساعدت في تشكيل منظر المدينة وتعريف كوبنهاجن على أنها " مدينة الأبراج".

كما أعربت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن عن صدمتها. وكتبت عبر تطبيق " انستجرام " " نشاهد الآن صورا مروعة. جزء من تاريخ الدنمارك يحترق".

وأضافت" مبنى البورصة يعد واحدا من أبرز المباني في كوبنهاجن. رمز 400 عام من تاريخ الأعمال في الدنمارك. تراث ثقافي لا يمكن تعويضه. رؤية هذه الصورة مؤلمة".

في نفس الوقت، تقدمت بالشكر لإدارة الإطفاء والشرطة والجميع" الذين قاوموا النيران بشجاعة".ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.

وقد تم إخلاء جناح من قصر كريستيانسبورج، حيث تقع مكاتب عدد من نواب البرلمان والصحفيين، خلال الصباح بسبب الحريق.

ويشار إلى أن القصر نفسه يأوي البرلمان الدنماركي.

مع ذلك، أعلنت شرطة كوبنهاجن عبر منصة " إكس" أنها سوف تجلي مباني وزارة المالية.

ويقع مبنى البورصة على الجزء الشرقي لجزيرة سلوتسلومين، مقابل البنك الوطني الدنماركي، كما أنه يعد مقصدا سياحيا. وتعد قمة المبنى، وهي عبارة عن أربع ذيول متشابكة لتنانين، رمزا للمدينة.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق. ويذكر أنه تم الانتهاء من بناء المبنى في عام 1625، ويعد من أقدم المباني في كوبنهاجن. ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد، وأصبح مغطي بالسقالات.

وتهدف أعمال التجديدات لتصحيح أعمال سابقة تم تنفيذها في القرن التاسع عشر، وإعادة واجهة المبنى لمظهرها الأصلي.

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