لهذا السبب.. ترامب لا يتوقع محاكمة عادلة

المصدر: أ ف ب

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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يتوقع محاكمة عادلة، وذلك في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك.

وأوضح ترامب، في تصريح لصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن، أن لديه مشكلة حقيقية مع القاضي الناظر في القضية، مضيفاً: «لن نُمنح محاكمة عادلة».

وبدأت، أمس، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في قضية جنائية في سابقة لرئيس أمريكي سابق، ما يشكّل تحوّلاً دراماتيكياً في استحقاق رئاسي يسعى فيه الجمهوريون للعودة إلى البيت الأبيض.

والرئيس السابق الذي لطالما وصف القضية بأنها «صورية»، جدّد التشكيك في نزاهة القاضي خوان ميرشان المكلّف ترؤس جلسات محاكمته، لكنّ موقفه لم يغيّر في شيء موقف ميرشان، الذي حذّره، في خطوة معتادة مع كل المتهّمين، من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يومياً، وإلا سيواجه التوقيف.

وحذّر القاضي ترامب، البالغ 77 عاماً، من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات، محدداً جلسة استماع الأسبوع المقبل للادعاء لتقديم دفوعه فيما يتعلّق بإدانة ترامب بازدراء المحكمة بخرقه أمراً قضائياً يمنعه من توجيه انتقادات إلى أشخاص على صلة بالقضية.

وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الملياردير مرشحاً عن الحزب الجمهوري.

وبدأت عملية انتقاء أعضاء هيئة المحلّفين الاثني عشر مع إبقاء هوياتهم طي الكتمان لحمايتهم من أي رشوة أو ضرر جسدي، وهؤلاء مكلّفون البتّ فيما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية (Trump Organization).

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