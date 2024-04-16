4 جرحى بعملية طعن داخل كنيسة في سيدني

المصدر: سيدني - وكالات

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أصيب أربعة أشخاص بجروح، بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة غربي مدينة سيدني الأسترالية. ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

أعلنت خدمات الطوارئ في أستراليا أن أربعة أشخاص يتلقون العلاج من «إصابات لا تهدد حياتهم» بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب سيدني أمس.

وأظهرت لقطات مباشرة، بثتها مواقع أسترالية، الهجوم الذي وقع خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة، عندما اقترب رجل وطعن الكاهن مار ماري عمانوئيل بسكين، ما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ. وبدا أن عدداً من الأشخاص هرعوا للمساعدة.

وقالت خدمة الإسعاف، إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاماً يتلقون العلاج من إصابات. وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع في كنيسة الراعي الصالح. وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت اعتقال رجل عقب الحادثة.

وقالت الشرطة، إنها تحقق في الأسباب التي دفعت الرجل الذي يبلغ 40 عاماً ويعاني اضطراباً نفسياً، لاستهداف الكنيسة.

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