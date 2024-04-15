غوتيريش : الشرق الأوسط على حافة الهاوية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد أن شنت إيران هجوما مباشرا على إسرائيل.

وقال غوتيريش خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن في نيويورك إن "الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق."

وأضاف قائلا: "لقد حان الوقت لنزع الفتيل وخفض التصعيد. لقد حان الوقت لممارسة أقصى درجات ضبط النفس."

وقد تم عقد الاجتماع الخاص لمجلس الأمن بناء على طلب إسرائيل بعد يوم من شن طهران هجومها الجوي.

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن: "لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حربا أخرى."

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