أوكرانيا تحاول صد التقدم الروسي نحو مدينة استراتيجية

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

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أعلن رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن القوات التي تدافع عن مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية على الجبهة الشرقية تلقّت أسلحة إضافية لمساعدتها في التصدي لتقدم الجيش الروسي الذي يسعى للسيطرة على هذا المركز الاستراتيجي، بينما تستعر حرب المسيرات بين الجانبين.

وكان سيرسكي صرح، السبت، أن الوضع على الجبهة الشرقية «تدهور بشكل كبير»، كاشفاً أن الروس يكثفون الضغوط باتجاه المدينة. وصرّح أمس أن روسيا «تركز جهودها على محاولة اختراق دفاعاتنا في غرب باخموت»، التي سيطر عليها الروس في مايو 2023 إثر معركة حامية الوطيس.

وكشف أن هدف القيادة العسكرية الروسية هو «الاستيلاء على تشاسيف يار» على بعد نحو 20 كيلومتراً من غرب باخموت، قبل التاسع من مايو، وهو تاريخ الاحتفاء في روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

ومن ثم تسعى روسيا إلى «تهيئة الظروف لتقدم أكثر عمقاً نحو كراماتورسك»، بحسب سيرسكي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها مقتل نحو 1230 عسكرياً أوكرانياً ضمن عمليات متفرقة للجيش الروسي خلال 24 ساعة حتى صباح أمس.

وتحدث بيان الوزارة عن ضربات للقوة البشرية والمعدات وقطع أسلحة مختلفة بعضها أمريكي.

وأضافت أن القوات الروسية حسنت مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه كوبيانسك، وألحقت أضراراً بالنيران بالقوات الأوكرانية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

41 مسيرة

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن «أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية و3 صواريخ جوية موجهة من طراز «هامر»، وقنبلة من طراز «جدام»، وقذيفة من طراز «هيمارس»، بحسب «سبوتنيك».

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق أمس، عن تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، و10 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة كراسنودار.

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية أن الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة على أوكرانيا خلال الليل قبل الفائت ركزت على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقال عمدة المدينة، إيغور تيريخوف: «خاركيف منطقة خطر. المدينة تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة». وأعلنت السلطات الأوكرانية أنه تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة الروسية العشر فوق منطقة خاركيف. لكن قناة «سوسبيلن» التلفزيونية الأوكرانية أعلنت انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء المدينة.

16 قتيلاً

في المقابل، قال مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا إن عدد القتلى من جراء قصف الجيش الأوكراني لبلدة توكماك ارتفع إلى 16. وقال يفغيني باليتسكي إن 20 شخصاً أصيبوا في القصف مساء الجمعة، من بينهم 12 في حالة خطيرة.

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