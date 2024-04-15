حدث وتاريخ.. 15 أبريل 1961 بدء الهجوم الأمريكي على مطارات كوبا وأحياء العاصمة هافانا خلال أزمة خليج الخنازير. 1941 200 قاذفة قنابل ألمانية تهاجم بلفاست، أيرلندا الشمالية، المملكة المتحدة، ومقتل ألف شخص. 1912 غرق السفينة تيتانيك بعد اصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلسي وعلى متنها 1,517 شخصاً. 1865 اغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون بالرصاص خلال مشاهدته عرضاً مسرحياً في واشنطن. صورة التاريخ: 15 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App