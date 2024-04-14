مقتل 29 شخصاً بسبب الصواعق البرقية والعواصف الرعدية في باكستان

المصدر: وكالات

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تسببت الصواعق البرقية والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في مقتل 29 شخصا في باكستان، وسط توقعات بالمزيد من الظروف الجوية السيئة.

وقال مسوؤل الإنقاذ، فاروق أحمد إن 17 شخصاً على الأقل، من بينهم أطفال ونساء، لقوا حتفهم، في إقليم "البنجاب" وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة.

ولقي ثمانية أشخاص آخرون حتفهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم "بلوشيستان" جنوب غرب باكستان، حسب الوكالة المحلية لإدارة الكوارث.

وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بلال فايزي إن تساقط الأسطح والجدران المتهالكة، بعد يومين من سقوط أمطار تسببت في مقتل أربعة أشخاص، في الجبال الوعرة، شمال غرب البلاد.

وقال سردار سرفراز، كبير خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية في البلاد، في الأيام المقبلة.

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