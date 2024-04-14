الكونغرس يغيّر جدوله ويدرس تشريعاً جديداً لدعم إسرائيل

المصدر: رويترز

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أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز أن المجلس سيجري تغييراً في جدول أعماله، لبحث تشريع يدعم إسرائيل ويعمل على محاسبة إيران.

وأكد سكاليز، في بيان اليوم، أن «مجلس النواب يقف بقوة مع إسرائيل»، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك «عواقب لهذا الهجوم غير المبرَّر».

وأضاف أن المزيد من التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقاً، في حين لم يردَّ مكتبه حتى الآن على استفسار يطلب توضيحاً بشأن التشريع الذي سيتم نظره.

ولم يتضح ما إذا كان سكاليز يقصد مشروع قانون قائماً بذاته لدعم إسرائيل، أو حزمة الإنفاق التكميلي البالغة 95 مليار دولار، وتشمل 14 مليار دولار لإسرائيل، إضافة إلى 60 مليار دولار لأوكرانيان وتتضمن أيضاً دعماً لتايوان بمليارات الدولارات في صورة مساعدات إنسانية.

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