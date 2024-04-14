المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية «كان» أن إيران بدأت هجوماً على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل وسيستغرق وصولها ساعات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري: «سنعمل على منع أي مسيرات إيرانية من بلوغ إسرائيل»، وأكد أن هناك استعداداً من سلاح الجو لمواجهة أي تهديد إيراني. وأوضح أنه سيتم إطلاق صفارات الإنذار في حال دخول المسيرات الإيرانية أجواء إسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن إيران بدأت هجوماً جوياً على إسرائيل.ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن إيران شنت هجوماً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة، كما ذكر الموقع الأمريكي نقلاً عن مصادر عسكرية أن إسرائيل قررت إغلاق مجالها الجوي.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أكثر من 50 طائرة مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ فوق جنوب العراق في طريقها إلى إسرائيل. وقال شهود عيان لـ«سكاي نيوز عربية» إن طيراناً مسيراً مجهولاً في سماء العراق فوق محافظة ميسان والناصرية يحلق على علو منخفض جداً.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت أن إسرائيل استعدت لـ«احتمال تعرضها لهجوم مباشر من إيران» و«مستعدة لمواجهة أي سيناريو كان، سواء دفاعياً أو هجومياً». وقال نتانياهو في مقطع مصور «نقدر وجود الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، وكذلك دعم بريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى عدة».

وقبل ذلك بساعات قليلة حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في بيان السبت، من أن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة.

وصرّح «عزّزنا جاهزيتنا لحماية إسرائيل من هجوم إيراني جديد. ونحن بدورنا مستعدّون للردّ». وأضاف أن «إيران تمول وتدرب وتسلح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه».

كما قال الجيش الإسرائيلي أمس إن كل القوات على أهبة الاستعداد وعشرات من الطائرات تقوم بدوريات في إطار الاستعداد للتهديد الإيراني، أعلن إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة الشبابية لأسباب أمنية.

وقال التلفزيون الأردني أمس إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتاً ابتداء من الساعة 1100 مساء أمس بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) لعدة ساعات قادمة.

كما أعلنت وزارة النقل العراقية إغلاق المجال الجوي وإيقاف كل الحركة الجوية في العراق.

وأعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن اختصر عطلة مطلع الأسبوع، للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث الساخنة في الشرق الأوسط. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس عاد إلى واشنطن اليوم مختصراً عطلته.

وصرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، بأن إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين.ومساء الجمعة، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن «نرسل تعزيزات إلى المنطقة لدعم جهود الردع الإقليمي وتعزيز حماية القوّات الأمريكية».

وفي وقت سابق من أمس أعلنت إيران، احتجاز سفينة شحن إسرائيلية في مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا»:

«احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي إس أريز» خلال «عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز». وأوضحت الوكالة أن السفينة «ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر»، و«يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية» الإيرانية.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بتنفيذ عملية قرصنة. ودعا الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة «المنظمات الإرهابية»، بعدما احتجز الأخير السبت سفينة في مضيق هرمز.

وأعلنت هولندا، السبت، غلق سفارتها في إيران وقنصليتها في اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق «على سبيل الاحتياط». وبالأمس، أعلنت الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا» وشركة الطيران النمسوية «أوستريان إيرلاينز» التابعة لها تعليق الرحلات من طهران وإليها حتّى يوم الخميس 18 أبريل.

وجدّدت عدّة بلدان، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبولندا وروسيا والهند، دعوة رعاياها لعدم التوجّه إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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