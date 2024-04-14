بايدن يتلقى إفادات بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل

المصدر: رويترز

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أكد البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوماً جوياً على إسرائيل من المرجح أن يستمر عدة ساعات.

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان، اليوم، أن الرئيس جو بايدن يتلقى إفادات بانتظام من فريق الأمن القومي.

وذكرت واتسون أن الرئيس الأمريكي على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين وكذلك شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.

كان مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد أكدوا أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة، ليل السبت، في أول هجوم لها على إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن عشرات المسيّرات، التي قدرَّت وسائل إعلام إيرانية أنها تبلغ 50 طائرة، أُطلقت من إيران في طريقها إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنها قد تستغرق ساعات للوصول، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

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