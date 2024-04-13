سويسرا توقف 3 متهمين بالتخطيط لتفجيرات

المصدر: أ ف ب

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أعلنت النيابة العامة الاتحادية السويسرية إيقاف ثلاثة شبان تراوح أعمارهم بين 15 و16 و18 عاماً، في قضية على صلة بتحقيقات في ألمانيا تتعلق بالضلوع في التخطيط لتفجيرات.

وأكدت النيابة وجود روابط بين التحقيقات السويسرية والتحقيقات التي أجريت في ألمانيا، والتي أبلغ بها مكتب المدعي العام بدوسلدورف في ألمانيا في 12 أبريل.

وأعلن القضاء الألماني، أمس، أن أربعة قصّر يشتبه في إعدادهم لهجوم في ألمانيا قد اعتُقلوا، مشيراً إلى أنه تم إيداعهم الحبس الاحتياطي تمهيداً لمحاكمتهم.

وفي سويسرا، قالت النيابة العامة المحلية في كانتون شافهوزن (شمال)، اليوم، إن شابين، سويسري يبلغ 15 عاماً وإيطالي يبلغ 16 عاماًـ، أودعا الحجز الاحتياطي السابق للمحاكمة بعد اعتقالهما في الكانتون.

وأضافت أنه تم توقيفهما بسبب الاشتباه بمشاركتهما أو دعمهما لمنظمة إرهابية وضلوعهما في أعمال تحضيرية لارتكاب القتل العمد، لافتةً إلى أن التحقيق يركز خصوصاً على خطط محتملة لهجمات بقنابل.

وأشارت النيابة العامة الاتحادية إلى أن شخصاً ثالثاً، هو سويسري يبلغ 18 عاماً، تم توقيفه للأسباب نفسها في كانتون تورغاو (شمال)، من دون تحديد متى جرت عملية التوقيف.

وقالت إنه «وفقاً للمعلومات الحالية، كان الموقوفان القاصران من كانتون شافهوزن على تواصل مع الموقوف البالغ 18 عاماً».

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