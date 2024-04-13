حريق في منشأة أوكرانية للطاقة جراء هجوم روسي

المصدر: موسكو، كييف- وكالات

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قالت السلطات الأوكرانية أمس إن هجمات روسية بطائرات مسيرة على مناطق بجنوب أوكرانيا تسببت في نشوب حريق بمنشأة للطاقة في منطقة دنيبروبيتروفسك وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية في منطقة خيرسون.

فيما سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجولة المقررة لمحادثات السلام الأوكرانية في سويسرا، محذراً من أن موسكو لن تقبل أي خطط مفروضة تتجاهل مصالحها.

وذكر الجيش الأوكراني عبر تطبيق «تليغرام» أنه أسقط 16 من بين 17 طائرة مسيرة، موضحاً أن روسيا استخدمت أيضاً صاروخاً موجهاً من طراز «كيه أتش-59» في الهجوم.

وتسبب حطام الطائرات المسيرة في اندلاع الحريق بمنشأة الطاقة. وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، سيرهي ليساك، في بيان أمس إن فرق الطوارئ أخمدت الحريق. ولم يبلغ الجيش أو المسؤولون المحليون عن وقوع إصابات.

كما قال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين إن الهجوم ألحق أضراراً بمنشأة حيوية للبنية التحتية وسبعة مساكن خاصة في المنطقة، من دون ورود بلاغات عن وقوع إصابات.

في هذا الوقت، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف على الوفاء بتعهداتهم بدعم بلاده عسكرياً خصوصاً بأنظمة دفاع جوي تشتد حاجة أوكرانيا إليها وسط غارات جوية روسية مكثفة. فيما سخر بوتين، الخميس، من الجولة المقررة لمحادثات السلام الأوكرانية في سويسرا.

وقال بوتين إن روسيا لم تتم دعوتها للمشاركة في محادثات يونيو، في حين أشار إلى اعتراف سويسرا بأن عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا.

وأضاف: «إنهم لا يدعونا إلى هناك... علاوة على ذلك، يعتقدون أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به هناك، لكنهم في الوقت نفسه يقولون إنه من المستحيل اتخاذ قرار بشأن أي شيء بدوننا. كان من الممكن أن يكون الأمر مضحكاً لو لم يكن حزينًا جدًا».

ورفضت روسيا صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي تطلب من موسكو سحب قواتها ودفع تعويضات لأوكرانيا ومواجهة محكمة دولية بسبب أفعالها.

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