العثور على جثث 4 نساء في قارب مهاجرين قبالة إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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عُثر على جثث أربع نساء على مركب مهاجرين جنح قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإسبانيا، على ما ذكر مسؤولو إنقاذ الجمعة.

وأُبلغت فرق الإنقاذ في ساعة متأخرة الخميس بحادثة جنوح المركب على بعد 11 ميلا بحريا عن كارتاخينا الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وعثرت الفرق على جثث أربعة أشخاص في القارب، بحسب متحدث باسم جهاز الإنقاذ. وذكر الجهاز فيما بعد على منصة إكس إن جميع الضحايا نساء.

ويشتبه الحرس المدني في الشرطة الإسبانية المكلف التحقيق في أن المركب كان يحاول الوصول إلى إسبانيا انطلاقا من شمال إفريقيا قبل أن ينفذ الوقود منه.

وتشكل إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الساعين لحياة أفضل في أوروبا.

ووصل 56852 مهاجرا غير شرعي إلى شواطئها العام الماضي بزيادة بنسبة 82 بالمئة مقارنة بعام 2022.

ووصلت الغالبية العظمى منهم إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي قبالة ساحل إفريقيا الغربي.

ويموت آلاف منهم كل عام أثناء محاولة القيام بالرحلة.

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