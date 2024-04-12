بكين تؤكد "قانونية" تحركاتها في بحر الصين الجنوبي

المصدر: وكالات

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انتقدت بكين الجمعة الولايات المتحدة والفلبين واليابان غداة قمة عقدها زعماء الدول الثلاث في واشنطن، مؤكدة "قانونية" تحركاتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين ماو نينغ إن "الصين تعارض بشدة... أي سلوك يثير أو يضع خططاً لنزاعات، ويلحق ضررا بأمن الدول الأخرى ومصالحها الاستراتيجية".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن "أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك" التي تربط واشنطن ومانيلا، في تحذير واضح لبكين.

وأصدر الرئيس الأمريكي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، المدعوين إلى قمة ثلاثية غير مسبوقة في البيت الأبيض، على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية الحساسة جدا.

وقال الديموقراطي البالغ 81 عاما "التزام الولايات المتحدة بأمن اليابان والفلبين لا يتزعزع".

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