حدث وتاريخ.. 12 أبريل 1861 القوات الكونفدرالية تطلق النار على فورت سمتر في ساوث كارولينا خلال الحرب الأهلية الأمريكية. 1937 السير فرانك ويتل يختبر أول محرك نفاث مصمم لطائرة في مدينة رجبي بإنجلترا. 1961 رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين في أول رحلة إلى الفضاء على متن «فوستوك 1». 1996 وفاة الطيارة جيسيكا دوبروف (7 سنوات)، وهي أصغر شخص يحلق في أنحاء أمريكا. صورة التاريخ: 12 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App