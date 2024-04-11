مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل إلى القيام بالمزيد لدخول المساعدات الى غزة

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أكد مجلس الأمن الدولي الخميس أنه أخذ علما بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية الى غزة، داعيا إياها للقيام "بالمزيد" في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر.

وقال أعضاء المجلس في بيان إنهم "أخذوا علماً بإعلان إسرائيل فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء مدينة أسدود للمساعدات في غزة، الا أنهم شددوا على الحاجة الى القيام بالمزيد لإيصال المساعدة الانسانية الضرورية في مواجهة مستوى الاحتياجات في غزة".

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