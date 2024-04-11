رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يقدم استقالته بعد هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية

المصدر: وكالات

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قدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك-سو استقالته من منصبه بعد الهزيمة الساحقة لحزب سلطة الشعب الحاكم في الانتخابات البرلمانية، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية اليوم نقلا عن المكتب الرئاسي.

وقدم جميع كبار أمناء الرئاسة، بما في ذلك رئيس الأركان والسكرتير الأول للسياسة، استقالاتهم، باستثناء الأمناء في مكتب الأمن القومي.

ومن جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه سيقبل بكل تواضع إرادة الشعب التي ظهرت في الانتخابات البرلمانية، وسيبذل قصارى جهده لإصلاح شؤون الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين سبل معيشة الشعب، وفق المكتب الرئاسي.

وقد تم إجراء الانتخابات التي تجرى كل 4 سنوات لاختيار 300 عضو في الجمعية الوطنية في 14259 مركز اقتراع في جميع أنحاء الدولة الآسيوية يوم الأربعاء للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم على 254 مقعدا للدائرة الانتخابية و46 مقعدا للتمثيل النسبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة الليبرالية الأوسع في البلاد، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وحزب إعادة بناء كوريا، فازت بأكثر من ثلاثة أخماس المقاعد في الانتخابات البرلمانية، والتي تعد على نطاق واسع بمثابة استفتاء منتصف المدة لتقييم إدارة الرئيس يون لشؤون الدولة.

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