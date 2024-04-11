موسكو تنقل ملف زابوريجيا لمجلس الأمن

المصدر: موسكو - وكالات

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مسألة هجمات نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية ستثار خلال الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها: «أثارت روسيا مسألة الهجمات التي شنها نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية على منصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأضافت: «دعت روسيا قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقييمات مباشرة للأعمال الإجرامية، دون أي حيل أو مراوغات وتلميحات، وسيتم طرح مسألة الهجمات الأوكرانية على المحطة أيضاً خلال الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي».

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن وحدات من القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا في دونيتسك، وصدت 11 هجوماً مضاداً للقوات الأوكرانية. وقالت إن خسائر القوات الأوكرانية في عدد من محاور الجبهة بالمئات، إضافة لتدمير عدد من المعدات والمركبات العسكرية.

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