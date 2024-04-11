غوتيريش وعدد من قادة العالم يهنئون المسلمين بعيد الفطر

المصدر: موسكو - وام، عواصم - وكالات

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هنأ عدد من زعماء العالم الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. وبعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة تهنئة ممزوجة بمشاعر الألم للمسلمين في عيد الفطر.

وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقال غوتيريش على منصة «إكس»: «في كل عام، أعرب عن أطيب تمنياتي بعيد الفطر للمجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم. قلبي محطم عندما أعلم أنه في غزة والسودان والعديد من الأماكن الأخرى، لن يتمكن الكثير من المسلمين من الاحتفال بشكل مناسب بسبب الصراع والجوع».

وفي واشنطن، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعاطفه مع ضحايا النزاعات والجوع، في رسالته لتهنئة المسلمين التي دعا فيها إلى إعادة بناء السلام.

وقال بايدن عبر حسابه على «إكس»: «في وقت تجتمع العائلات والمجتمعات المسلمة للاحتفال بعيد الفطر، هم يفكرون أيضاً في الألم الذي يشعر به الكثيرون».

سوناك وشتاينماير

وهنّأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المسلمين في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم؛ بمناسبة العيد. ونوّه في كلمة له بدور المسلمين في بلاده، معرباً عن تقديره العميق لإسهاماتهم المتنوعة في مختلف القطاعات.

وهنأ الرئيس الألماني -فرانك فالتر شتاينماير- المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر، معتبراً العيد جزءاً من «الحياة الدينية» في بلاده، ورأى أن دعوة المسلمين بألمانيا للآخرين للاحتفال به معهم دلالة على «التسامح».

جامع موسكو

وأدى عشرات الآلاف من المسلمين أمس، صلاة عيد الفطر في جامع موسكو الكبير. وألقى رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا المفتي رواي عين الدين، خطبة العيد، هنأ خلالها المسلمين بهذه المناسبة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالصحة والخير والسعادة.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين بمناسبة عيد الفطر السعيد في رسالة نشرت أمس، على الموقع الإلكتروني للكرملين.

وثمن بوتين تمسك مسلمي روسيا بتقاليدهم التاريخية والثقافية والدينية ومساهمتهم في تطوير المجتمع والحفاظ على الوحدة الوطنية. وفي رسالة نشرت على موقع الكرملين، أعرب بوتين عن تهانيه القلبية للمسلمين، وقال: «على مدى قرون، جسد عيد الفطر للمسلمين فرحة التجديد والتطلع إلى كمال الأخلاق ونقاء الفكر والأفعال».

وتابع: «يحافظ المسلمون في روسيا على التقاليد التاريخية والثقافية والدينية الغنية لأسلافهم ويتبعون وصايا آبائهم، ويحتفلون بهذا العيد في مجتمعاتهم ومع أسرهم، ويقدمون المساعدة للمحتاجين».

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