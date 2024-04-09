العثور على 38 جثة بعد تحطّم سفينة قبالة جيبوتي

المصدر: وكالات

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عُثر على 38 جثة، بعضها لأطفال، بعد تحطم سفينة قبالة جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في منشور على منصة "إكس" أن ستة أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين ويتوقع أنهم لقوا حتفهم بعد "تحطم السفينة المأسوي"، بينما يقدم مكتبها في جيبوتي والسلطات المحلية مساعدة الى 22 ناجيا.

وأكدت السفارة الإثيوبية في جيبوتي أن قاربا كان يقل 60 مهاجرا إثيوبيا من جيبوتي إلى اليمن تعرّض لحادث الاثنين.

وذكرت السفارة في بيان على "إكس" أن الحادث وقع قرب سواحل جودوريا في شمال شرق جيبوتي.

وأضافت أنه في السنوات الخمس الماضية، لقي 189 شخصا من مواطنيها حتفهم في حوادث على متن قوارب.

وتابعت "يعرّض مواطنونا أنفسهم وعائلاتهم للخطر الشديد".

وأكدت أن على الناس ألا يقعوا فريسة "خداع" مهربي البشر ودعت القضاء للتحرك ضد هؤلاء.

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