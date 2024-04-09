موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشن هجمات زابوريجيا

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن الهجوم بمسيّرات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا. واستهدفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية وهي الأكبر في أوروبا مع ستة مفاعلات، بطائرات مسيّرة أول من أمس وأمس وفقاً لإدارتها.

وكتبت إدارة المحطة على تلغرام: «محاولات القوات الأوكرانية لمهاجمة محطة زابوريجيا للطاقة النووية مستمرة» مضيفة أن «طائرة مسيّرة أسقطت فوق المحطة وهوت على سطح» المفاعل الرقم 6، بدون أن تشكل خطراً على سلامة المنشأة.

في اليوم السابق، أفادت وكالة الطاقة الذرية الروسية «روساتوم» بأن طائرة مسيّرة اصطدمت بمقصف المحطة ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على رصيف للتحميل وعلى سطح أحد المفاعلات.

من جهتها، رفضت أوكرانيا أمس الاتهامات الروسية بشن هجوم بمسيّرة على محطة زابوريجيا، مؤكدة أن موقع أكبر محطة نووية في أوروبا تعرض لقصف من مسيّرة روسية. وقال رئيس المركز الحكومي الأوكراني لمكافحة المعلومات المضللة أندري كوفالنكو إن اتهامات موسكو جزء من «حملة استفزازات ومعلومات كاذبة» ضد أوكرانيا. وكان الناطق باسم جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني أندريه يوسوف قال للموقع الأوكراني «أوكراينسكا برافدا» مساء الأحد إن «لا علاقة لأوكرانيا بأي استفزاز مسلح داخل حدود محطة كهرباء زابوريجيا المحتلة بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى «ممارسة إجرامية معروفة ودائمة للمحتلين».

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