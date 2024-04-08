تأهب في اليونان بسبب حرائق الغابات

المصدر: أثينا - أ.ف.ب

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أعلنت الحكومة اليونانية، أمس، رفع مستوى التأهب بشأن حرائق الغابات إلى «المستوى الرابع، خطر مرتفع» في بعض مناطق البلاد غداة اندلاع عدد من الحرائق.

وذكرت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية في بيان أن «71 حريقاً اندلع السبت في المناطق الزراعية والحرجية في جميع أنحاء البلاد خلال 12 ساعة».

وتمت السيطرة على هذه الحرائق ولا سيما «الحريق الضخم» في لاسيثي بجزيرة كريت (جنوب) الذي استمر حتى بعد ظهر الأحد، بحسب رجال الإطفاء.

وأشاروا إلى أن الحريق أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، كما تم توقيف شخص الأحد لأنه «تسبب في اشتعال النار صباح السبت».

وأوضحت الوزارة أن توقعات الأحوال الجوية تفيد بهبوب رياح تبلغ سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة حتى الثلاثاء على شمال بحر إيجه وأتيكا (منطقة أثينا) وجزر سيكلاديس وكريت ووسط اليونان، «مما يجعل الوضع ينذر بشكل بالغ بنشوب حرائق».

وأكدت أنه سيتم في هذه المناطق «وضع جميع قوات الحماية المدنية في المستوى 4 (الخطر المرتفع للحريق)»، و«سيكون رجال الإطفاء في حالة تأهب وسيقوم عناصر من القوات المسلحة بتسيير دوريات».

وسجلت اليونان «معدل درجة حرارة قياسياً بلغ 11.8 درجة مئوية» خلال شتاء 2023 - 2024، ووصف بأنه «الأكثر حراً على الإطلاق في البلاد»، بحسب مرصد أثينا الذي حذر مؤخراً من «مستوى جفاف مثير للقلق».

منذ مطلع أبريل، ارتفعت الحرارة لدرجة لافتة هذا الموسم، وبلغت 31 درجة مئوية في خانيا بجزيرة كريت.

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