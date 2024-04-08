حدث وتاريخ.. 08 أبريل 1783 الإمبراطورة الروسية كاثرين العظمى تعلن شبه جزيرة القرم «من الآن وإلى الأبد» روسية. 1827 الأسطول الأرجنتيني ينهزم أمام السفن البرازيلية في معركة مونته سانتياغو. 1879 حاكم مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني والفرنسي من الحكومة المصرية. 1986 الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشوف يستخدم الـ «بيريسترويكا» لأول مرة. صورة التاريخ: 08 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App