ترامب : شرف عظيم أن أكون نيلسون مانديلا العصر الحديث

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيكون "شرفا عظيما" له أن يكون نيلسون مانديلا العصر الحديث ويدخل السجن لانتهاكه أمرا بحظر النشر حكم به قاض سينظر محاكمته المقبلة.

وكتب ترامب أمس السبت على منصة (تروث سوشيال) التي يمتلكها "إذا أراد هذا الحزبي أن يضعني في 'السجن' لتحدثي بالحقيقة صراحة وعلانية، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث، سيكون هذا شرفا عظيما لي".

وكان ترامب يتحدث عن القاضي خوان ميرشان، الذي سيرأس جلسات محاكمة الرئيس السابق في إحدى محاكم مدينة مانهاتن بتهم جنائية.ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلساتها في 15 أبريل .

ودفع ترامب، الذي سينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر ، ببراءته في 34 تهمة.

وفي الأول من أبريل وسع ميرشان أمرا بحظر النشر يمنع ترامب من التعليق علنا على الشهود وموظفي المحكمة ليشمل أفراد أسرته. وجاء القرار بعد أن هاجم ترامب ابنة ميرشان.

وهذه المحاكمة هي واحدة من أربع قضايا جنائية تواجه ترامب قبل الانتخابات الأمريكية.

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