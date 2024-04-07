انفجار طائرة مسيَّرة فوق محطة زابوريجيا للطاقة النووية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حمَّلت السلطات الروسية، اليوم، القوات الأوكرانية مسؤولية هجوم بطائرة مسيَّرة شكَّل تهديداً لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، الكبرى في أوروبا.

وقالت الإدارة الروسية للمحطة شرقي أوكرانيا، في منشور على «تليغرام»، إنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الطائرة المسيرة التي انفجرت فوق المفاعل السادس بالمنشأة.

وأضافت الإدارة الروسية للمحطة أن مستويات الإشعاع داخل المحطة وحولها كانت متوافقة مع المعايير.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، إنه تم رصد انفجار فوق المحطة، حيث يوجد ممثلون للوكالة، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وحث مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في منشور على تطبيق «إكس»، الطرفين المتحاربين على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تعرض السلامة النووية للخطر.

ووفقاً لتقارير روسية أخرى، أصابت طائرة مسيرة بوفيه المحطة في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى تعرُّض شاحنة كان يجرى تفريغ حمولتها لأضرار.

ويشكو المسؤولون الروس من تزايد هجمات الطائرات المسيرة على المحطة، ويحمّلون أوكرانيا مسؤولية ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز