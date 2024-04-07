ماذا قال البيت الأبيض حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب غزة ؟

المصدر: وكالات

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رأى متحدث باسم البيت الأبيض الأحد أن إعلان الجيش الاسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو مجرد "استراحة" على الأرجح لقواته.

وصرح جون كيربي لقناة ايه بي سي "بحسب ما فهمنا، واستنادا الى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته (الجيش الإسرائيلي) الموجودة على الأرض منذ أربعة أشهر".

لكن المسؤول الامريكي أوضح أن الانسحاب الإسرائيلي ليس "بالضرورة" مؤشرا الى "عملية جديدة وشيكة لهذه القوات".

وسحبت إسرائيل كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ووسائل إعلام الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت الى دمار واسع في المنطقة.

وقال الجيش إن "قوة كبيرة" ستواصل العمل في بقية القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال مسؤول في الجيش لصحيفة هآرتس "ليست هناك ضرورة لبقائنا في القطاع بدون حاجة (عملياتية)".

وأضاف "قامت الفرقة 98 بتفكيك كتائب حماس في خان يونس وقتلت الآلاف من نشطائها، لقد فعلنا كل ما بوسعنا هناك".

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