سوناك: مصدومون من حمام الدم في غزة والحرب يجب أن تنتهي

المصدر: أ ف ب

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، إنّ المملكة المتّحدة "مصدومة من حمام الدم" في غزة و"هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي".

وفي بيان نشره بعد نصف عام على بدء الحرب قال سوناك: "مرت ستة أشهر على الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر، وهو الهجوم الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل".

وقال سوناك "نحن نواصل الدفاع عن حقّ إسرائيل في هزيمة تهديد حماس والدفاع عن أمنها".

وأضاف "لكنّ المملكة المتّحدة بأكملها مصدومة من حمّام الدم وقد روّعنا مقتل الأبطال البريطانيين الشجعان الذين نقلوا الطعام للمحتاجين" في غزة.

وقُتل سبعة عمال إغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في القطاع الفلسطيني، الإثنين، بغارات مسيّرة إسرائيلية بعد أن أشرفوا على تفريغ شحنة مساعدات نقلتها سفينة من قبرص.

ولفت سوناك إلى أنّ "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي.. يجب إطلاق سراح الرهائن.. والمساعدات يجب أن تتدفق".

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنّ "أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدّي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد"، معتبراً أنّ هذه "أسرع طريقة لإخراج الرهائن وتوصيل المساعدات".

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