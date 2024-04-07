بايدن يسخر من سؤال: هل ستتخلى عن إسرائيل؟

المصدر: واشنطن - وكالات

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رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسخرية على سؤال وجهه إليه أحد المراسلين الصحافيين، أثناء مغادرته البيت الأبيض الجمعة، وفقاً لما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ووجه الصحافي سؤالاً لبايدن عما إذا كان سيتخلى عن إسرائيل، وذلك على خلفية الخلاف المتزايد بشأن الحرب في غزة. وكان بايدن في طريقه إلى الطائرة حين وجه له الصحافي السؤال، ما جعله يلتفت له ويرد عليه مبتسماً، قائلاً: «من أين أنت يا رجل؟».

وكرر المراسل سؤاله مرة أخرى: «هل تتخلى عن إسرائيل؟». ليرد بايدن ساخراً «هل هذا سؤال جاد؟»، من دون أن يجيب عن السؤال.

وكان بايدن وجه تحذيراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال محادثة هاتفية الخميس الماضي، ووصفتها وكالات الأنباء بـ «المتوترة»، حيث هدده فيه بالتوقف عن تقديم المساعدة لإسرائيل إذا لم يغير مساره في حربه على قطاع غزة.

ودعا أعضاء في الكونغرس بايدن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقاً للقانون الأمريكي والدولي.

كما طالبوا بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفق التقارير، قال بايدن لنتانياهو «إذا لم تغير إسرائيل مسارها في غزة، فلن نكون قادرين على مساعدتك بعد الآن».

ولم يحدد بايدن بالضبط ما قصده بفقدان الدعم الأمريكي، ولم يذكر في هذا السياق إمكانية وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل. وأوضحت المصادر أنها كانت «أقسى» محادثة لبايدن مع نتانياهو «من حيث اللهجة والمضمون» منذ 7 أكتوبر.

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