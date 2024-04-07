حدث وتاريخ.. 07 إبريل

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1798 إسبانيا تتنازل لأمريكا عن إقليم مسيسبي، وهو الجزء الجنوبي من ولايتي مسيسبي وألباما الآن

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