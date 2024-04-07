حدث وتاريخ.. 07 إبريل 1798 إسبانيا تتنازل لأمريكا عن إقليم مسيسبي، وهو الجزء الجنوبي من ولايتي مسيسبي وألباما الآن 1805 أول عرض للسيمفونية الثالثة «Eroica» لبيتهوفن، وكان ذلك في فيينا (مسرح فيينا) للعامة 1919 إعلان الجمهورية السوفييتية البافارية، حيث فر رئيس الحكومة البافارية إلى بامبرغ 1992 نجاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من حادث تحطم طائرته في الصحراء الليبية بسبب عاصفة رملية صورة التاريخ: 07 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1798 إسبانيا تتنازل لأمريكا عن إقليم مسيسبي، وهو الجزء الجنوبي من ولايتي مسيسبي وألباما الآن تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App