حدث وتاريخ ..06 أبريل 1985 الإطاحة بالمشير جعفر نميري بعد اضطرابات دامت عدة أيام في السودان. 1814 نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إلى جزيرة إلبا في البحر الأبيض المتوسط. 2005 السير ألبير يتولى الإمارة في موناكو بعد وفاة والده الأمير رينيه الثالث، ويلقب بالأمير ألبير الثاني. 1909 المكتشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 06 أبريل 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App