الكرملين: اتهامات ماكرون عن استهداف موسكو الألعاب الأولمبية «باطلة»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

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ندّد الكرملين، أمس الجمعة، باتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الباطلة» عن استهداف روسيا دورة الألعاب الأولمبية في باريس من خلال حملة تضليل إعلامي.

وأعلن ماكرون، أول من أمس الخميس، أنه متأكد من أن روسيا تستهدف تنظيم الألعاب الأولمبية المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، لا سيما «من الناحية الإعلامية» لإظهار عدم جاهزية فرنسا لاستضافة الحدث.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «إنها اتهامات عارية عن الصحة تماماً». وأضاف أن «مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق»، متهماً الغرب بتوجيه اتهامات «لا تدعمها أبداً أدلة كافية».

وكانت روسيا هاجمت في وقت سابق الرئيس الفرنسي، ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مواقف ماكرون، الأخيرة بأنها الأكثر تطرفاً بين جميع القادة الأوروبيين بشأن قضية الصراع في أوكرانيا.

كما اتهمت باريس في الأشهر الأخيرة روسيا بمحاولة التلاعب بالرأي العام بشأن الحرب في أوكرانيا، من خلال إغراق مواقع التواصل ووسائل الإعلام الموالية للكرملين بروايات تحاول تبرير هجومها.

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