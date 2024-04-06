كوريا الجنوبية تطلق قمرها الاصطناعي التجسسي الثاني الأسبوع المقبل

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، عزمها إطلاق ثاني قمر اصطناعي للتجسس العسكري في الأسبوع المقبل من مركز فضاء أمريكي، في أحدث خطوة لتعزيز مراقبة كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي من مركز كينيدي للفضاء، الواقع في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا، (08:17) صباحاً في 8 أبريل (بتوقيت كوريا الجنوبية)، على صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وهذا هو القمر الاصطناعي العسكري الثاني الذي يتم إطلاقه في إطار خطة كوريا الجنوبية للحصول على خمسة أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025 لتحسين مراقبة كوريا الشمالية من خلال منصة فضائية.

كان قد تم وضع أول قمر اصطناعي في مداره وهو مزود بمستشعر كهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء يمكنه التقاط صور مفصلة لسطح الأرض. وقد أرسل صوراً عالية الدقة لوسط العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، ومن المتوقع أن تدخل مراحل مهمته الكاملة في وقت مبكر من شهر يونيو.

ويأتي الإطلاق المخطط له في الوقت الذي تبذل فيه كوريا الشمالية أيضاً جهوداً خاصة بها للحصول على قدرات استطلاع فضائية.

وأطلقت بيونغ يانغ بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في نوفمبر الماضي، وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية أخرى للتجسس هذا العام.

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